Сбившая «пьяного мальчика» женщина встретилась с его отцом после выхода из тюрьмы





По словам россиянки, родитель пострадавшего до сих пор не может прекратить свои нападки на нее. Мужчина приходил к ее матери на работу и скандалил с ней у всех на виду, а потом даже подал на женщину в полицию заявление о том, что она якобы угрожала ему в социальных сетях. При этом, отмечает гостья программы, у ее родительницы никогда не было аккаунтов на этих сайтах. Потом разгневанный отец сбитого мальчика переключился на сестру женщины.Сам отец погибшего ребенка честно признался, его интересует лишь одно – добиться справедливости, а ему этого пока сделать не удалось. Срок заключения длинной 2,5 года он считает недостаточным наказанием. Россиянин также подтвердил свои обвинения в адрес женщины насчет того, что она во время ДТП могла быть под действием запрещенных препаратов. Он напомнил, сразу после аварии два человека забрали из ее машины неустановленный сверток, а затем во время дачи показаний долго противоречили друг другу относительно его содержимого.Сама женщина отрицает подобные обвинения и называет их недопустимыми. Россиянка заявила, если такие нападки в ее сторону не прекратятся, то она уже сама обратится в суд для защиты своей чести и достоинства.