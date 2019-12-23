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УАЗ-452 "Буханка" получила новую версию с изменённым "выражением лица"

УАЗ-452 "Буханка" на протяжении многих лет практически не меняется, оставаясь приметным среди других транспортных средств. Тем не менее, недавно модель получила новую версию с изменённым "выражением лица".

Не так давно Ульяновский автомобильный завод сертифицировал документацию на новую версию УАЗ-452 "Буханка". По имеющимся данным, машина получила экспедиционный обвес с дополнительной защитой. В перечень добавленных элементов вошёл багажник, расположенный на крыше, и занимающий всю её площадь. Для удобства доступа к грузу предусмотрена металлическая лестница. Также средство передвижения получило лебёдку, тягово-сцепное устройство и специальные 16-дюймовые шины BF Goodrich. Для усиления рулевых тяг применили специальную защиту, и, кроме того, в передней части установили рамный бампер, известный в народе под названием "кенгурятник". Его появление выделяет машину на фоне остальных вариаций изменённым "выражением лица".

Пока не известно, станет ли такой фургончик серийным, и появится ли возможность его приобрести у простых россиян. По некоторым данным, он выпускается по спецзаказу для силовых ведомств и может оказаться эксклюзивом, поставляющимся исключительно в государственный сектор.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:43

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