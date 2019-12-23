Экс-жена Никиты Зайцева Маргарита Готовцева готова отказаться от алиментов ради детей

Маргарита Готовцева напомнила, что прошел уже месяц с тех пор, как ее бывший муж забрал у нее дочерей. Она опубликовала видео из Канады, которое было сделано в 2017 году, показав, как трогательно и нежно когда-то начиналось их утро. Бывшая жена Никиты Зайцева уверена, ее дети скучают по ней, поэтому она умоляет хоккеиста вернуть их. Готовцева намерена отказаться от алиментов, поскольку может прожить без этих денег, а без своих дочек — нет. В комментариях поклонники поддержали мать детей Никиты Зайцева, а также назвали происходящее в ее семье беззаконием.Известно, что Готовцева подала на мужа заявление, а ее адвокат Марина Дубровская отметила проделанную огромную юридическую работу. Также представитель экс-супруги хоккеиста рассказала о встрече с его родителями, которые были готовы идти на контакт.