Жена Евгения Алдонина Ольга показала свою фигуру во время беременности

23 декабря Евгений и Ольга Алдонины отмечали первую важную дату в жизни их наследницы Анжелики – ей исполнился один месяц. В честь этого экс-футболист опубликовал совместный снимок с супругой и сыном, а его жена разместила трогательное видео с кадрами, сделанными во время ее беременности. На одних избранница спортсмена позирует перед камерой в откровенном наряде с округлившимся животом, а на других – обнимается с мужем.Поклонники Евгения и Ольги Алдониных поздравили их с этой важной датой и пожелали маленькой Анжелике счастья и здоровья. При этом многие фолловеры раскритиковали бывшего мужа Юлии Началовой из-за того, что в кадрах отсутствовала дочь артистки Вера Алдонина. Поклонники звезды считают, мачеха негативно относится к девочке, поэтому она вынуждена соблюдать определенную дистанцию.Это уже не первый случай, когда на совместном семейном фото, выложенном Ольгой Алдониной, нет дочери Юлии Началовой. Недавно супруга футболиста публиковала снимок с этой же фотосессии, и на нем присутствовал только их сын Артем.При этом поклонники вспомнили, с каким нетерпением Вера Алдонина ждала появления брата и радовалась рождению сестры. Об этом отец девочки рассказывал в «Историях» в Instagram незадолго до родов своей супруги.