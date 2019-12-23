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Жена Евгения Алдонина Ольга показала свою фигуру во время беременности

Жена Евгения Алдонина Ольга в честь круглой даты показала новое видео, демонстрирующее кадры, снятые во время ее беременности. На них мачеха Веры Алдониной, дочери Юлии Началовой, продемонстрировала свою фигуру незадолго до родов.

23 декабря Евгений и Ольга Алдонины отмечали первую важную дату в жизни их наследницы Анжелики – ей исполнился один месяц. В честь этого экс-футболист опубликовал совместный снимок с супругой и сыном, а его жена разместила трогательное видео с кадрами, сделанными во время ее беременности. На одних избранница спортсмена позирует перед камерой в откровенном наряде с округлившимся животом, а на других – обнимается с мужем.

Поклонники Евгения и Ольги Алдониных поздравили их с этой важной датой и пожелали маленькой Анжелике счастья и здоровья. При этом многие фолловеры раскритиковали бывшего мужа Юлии Началовой из-за того, что в кадрах отсутствовала дочь артистки Вера Алдонина. Поклонники звезды считают, мачеха негативно относится к девочке, поэтому она вынуждена соблюдать определенную дистанцию.
Жена Евгения Алдонина Ольга показала свою фигуру во время беременности

Это уже не первый случай, когда на совместном семейном фото, выложенном Ольгой Алдониной, нет дочери Юлии Началовой. Недавно супруга футболиста публиковала снимок с этой же фотосессии, и на нем присутствовал только их сын Артем.

При этом поклонники вспомнили, с каким нетерпением Вера Алдонина ждала появления брата и радовалась рождению сестры. Об этом отец девочки рассказывал в «Историях» в Instagram незадолго до родов своей супруги.

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Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:45

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