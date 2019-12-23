Мария Погребняк удивила фанатов, влюбившись в платье за 5 тысяч рублей

Известно, Мария Погребняк является обладательницей очень хорошего вкуса и всегда выглядит очень стильно. Своё хобби звезда превратила в профессию, и теперь имеет стабильный заработок, открыв несколько швейных мастерских в Москве, где создаётся одежда по её собственным эскизам. Как правило, модели удаётся разрабатывать наряды, не уступающие именитым дизайнерам. Тем не менее, не только ценники привлекают её во время походов в магазин. Жена Павла Погребняка недавно удивила подписчиков, опубликовав в личном микроблоге фотографию, для которой позировала, надев доступное чёрное мини платье из масс-маркета. По словах хозяйки аккаунта, она в него просто влюбилась, несмотря на его цену, не превышающую 5 тысяч рублей.Подписчики остались в восторге от образа кумира. Многие отметили, Мария Погребняк действительно обладает очень хорошим чувством стиля и талантом носить одежду, подчёркивая все свои достоинства. Фанаты поблагодарили звезду за советы и немедленно "засыпали" её многочисленными комплиментами и одобрительными лайками.