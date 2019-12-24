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С чипом: Эксперты создали уникальный искусственный зуб

Специалисты из США смогли создать искусственный зуб на чипе, который имеет микро-каналы для перетекания биологически активных веществ, взаимодействующих с дёснами и полостью рта. Новая методика поможет испытывать лекарственные средства.

Коллектив экспертов из университета медицины штата Орегон применил достижения по созданию разнообразных органов на специальных чипах. По словам учёных, такая методика позволяет обезопасить здоровье людей и животных. Стоматологи предложили использовать данную схему для разработки новых методов борьбы с болезнями. Вместо корневых отростков эксперты использовали плоский чип, а на его основании выстроили искусственный зуб с каналами. Далее специалисты поместили конструкцию на предметном стеклянном столе, что дало возможность наблюдать за процессом разрушения из чуть видимого кариесного отверстия.

В будущем намечается создание различных способов лечения разнообразных заболеваний пародонта. Стоматологи собираются также восстанавливать и выращивать новые корневые отростки. К тому же такой процесс будет дешёвым и лёгким. Искусственный зуб на чипе позволяет проводить над ним больше исследований. Эксперты считают, данная методика даёт возможность произвести ряд открытий в области стоматологии и поможет врачам приспособиться к особенностям конкретных пациентов.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 01:02

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