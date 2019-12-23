Любовь Аксенова изменилась до неузнаваемости благодаря смелому цвету волос

На снимке Любовь Аксенова запечатлена, сидя на столе в поезде и разместив ноги на полках. Актриса выбрала для путешествия спортивный костюм и белые кроссовки, а для кадра позирует с авокадо в руках. Однако поклонников больше удивил новый имидж звезды, которая решилась на эксперимент и сменила цвет волос на свекольный. В комментариях поклонники назвали знаменитость смелой и почти неузнаваемой благодаря изменениям, а также похвалили ее внешний вид.Любовь Аксенова тщательно скрывает частную жизнь от публики, поэтому лишь недавно приняла решение рассекретить личность своего мужа. Звезда опубликовала совместный кадр с ним в микроблоге, а также поговорила о любви. Актриса уверена, что с этим чувством не может “повезти”, поскольку за счастливый брак нужно бороться и работать над ним.