«Недальновидное высказывание»: Елена Воробей высказалась о критике Елены Борщевой в адрес «Аншлага»





Недавно Елена Борщева жестко раскритиковала шоу «Аншлаг» Регины Дубовицкой. Артистка считает, данный проект уже давно потерял свою актуальность, поэтому его пора закрыть. Знаменитость при этом сильно удивилась, что программы до сих пор выходит в телеэфир и пользуется успехом у зрителей.На данное высказывание Борщевой отреагировала ее коллега Елена Воробей. Артистка заявила, что юмористка еще слишком молода, поэтому допускает подобные «недальновидные высказывания». Звезда отметила, у каждого есть свое личное мнение, однако цифры – вещь очень упрямая, с ними невозможно спорить. Рейтинги «Аншлага» говорят сами за себя, несмотря на привычный формат и длинную историю, проект продолжает собирать миллионы зрителей возле телеэкранов.При этом Елена Воробей считает, каждое новое поколение негативно относится к интересам предыдущего. Юмористка предположила, что очень скоро подрастут люди, которые так же захотят закрыть Comedy Women из-за того, что, по их мнению, этот проект устарел. Звезда предложила ориентироваться на объективные показатели и высказывать свое личное мнение более деликатно.