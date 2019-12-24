Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джорджу не дают лентяйничать в школе





Первоклассники изучают: британский язык, основные естественные науки (химию и физику), историю, французскую речь, компьютерные науки. И это не считая уроков физкультуры и танцев, которыми прославляется учебное заведение Thomas’s Battersea. Как недавно заявил директор школы Робин Томас, со следующего года в учебный план добавят новый предмет — науку выживания. Однако, начнут обучение с легких предметов. Детей научат разжигать костёр, пользоваться ножом при работе с деревом, покажут, как отслеживать животных. При этом уроки будут проходить при любых погодных условиях.Поклонники монаршей семьи надеются, что Джорджу и его младшей сестре Шарлотте всё это будет даваться легче, нежели их сверстникам, поскольку их мать Кейт Миддлтон всегда настаивала, чтобы наследники постоянно проводили время на открытом воздухе. Также, как признавалась герцогиня Кембриджская, она гуляет с дочерью и сыном в любую погоду. «Это ради их пользы!» — заявляет супруга принца Уильяма.Принцу Джорджу придется освоить еще один особенный курс школьной программы — практической психологии. В его рамках детей станут учить эмпатии — мастерству сопереживать другим и умению удерживать стойкость в трудные моменты.