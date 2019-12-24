Хирург рассказал, как произвести подтяжку груди без имплантов





Женщины по разным причинам нередко прибегают к пластической хирургии, желая вернуть груди былую форму. Многие убеждены, для достижения нужного эффекта нельзя обойтись без имплантов. Хирург заверяет, сейчас медицина уже давно шагнула вперёд, и появились новые методики. Представительницам прекрасного пола следует обратить внимание на местопексию. Эта операция может быть нескольких видов, и какой из них необходим, определяет врач. Наиболее распространённые - это периареолярная, вертикальная, во время выполнения которой добавляется рубец соответствующей формы, а также T и L-образные. При каждой их них создаётся рубец, который нельзя считать побочным эффектом, поскольку тот со временем рассасывается и полностью исчезает.Тем не менее, далеко не всем можно проводить такую операцию. В первую очередь противопоказана она людям с онкологическими заболеваниями и различными воспалениями. Женщинам, планирующим рожать детей и кормить их грудью, тоже нужно воздержаться от хирургического вмешательства. Имеются и более индивидуальные причины, но о них следует проконсультироваться со специалистами.