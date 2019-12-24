Хирург рассказал, как произвести подтяжку груди без имплантов
Хирург рассказал, что есть возможность произвести подтяжку груди без применения имплантов. По словам специалиста, этого можно достичь, сделав специальную операцию, устранив птоз (опущение) и улучшив форму молочных желез.
Женщины по разным причинам нередко прибегают к пластической хирургии, желая вернуть груди былую форму. Многие убеждены, для достижения нужного эффекта нельзя обойтись без имплантов. Хирург заверяет, сейчас медицина уже давно шагнула вперёд, и появились новые методики. Представительницам прекрасного пола следует обратить внимание на местопексию. Эта операция может быть нескольких видов, и какой из них необходим, определяет врач. Наиболее распространённые - это периареолярная, вертикальная, во время выполнения которой добавляется рубец соответствующей формы, а также T и L-образные. При каждой их них создаётся рубец, который нельзя считать побочным эффектом, поскольку тот со временем рассасывается и полностью исчезает.
Тем не менее, далеко не всем можно проводить такую операцию. В первую очередь противопоказана она людям с онкологическими заболеваниями и различными воспалениями. Женщинам, планирующим рожать детей и кормить их грудью, тоже нужно воздержаться от хирургического вмешательства. Имеются и более индивидуальные причины, но о них следует проконсультироваться со специалистами.
Женщины по разным причинам нередко прибегают к пластической хирургии, желая вернуть груди былую форму. Многие убеждены, для достижения нужного эффекта нельзя обойтись без имплантов. Хирург заверяет, сейчас медицина уже давно шагнула вперёд, и появились новые методики. Представительницам прекрасного пола следует обратить внимание на местопексию. Эта операция может быть нескольких видов, и какой из них необходим, определяет врач. Наиболее распространённые - это периареолярная, вертикальная, во время выполнения которой добавляется рубец соответствующей формы, а также T и L-образные. При каждой их них создаётся рубец, который нельзя считать побочным эффектом, поскольку тот со временем рассасывается и полностью исчезает.
Тем не менее, далеко не всем можно проводить такую операцию. В первую очередь противопоказана она людям с онкологическими заболеваниями и различными воспалениями. Женщинам, планирующим рожать детей и кормить их грудью, тоже нужно воздержаться от хирургического вмешательства. Имеются и более индивидуальные причины, но о них следует проконсультироваться со специалистами.
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 04:00