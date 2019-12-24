АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Tesla получит $1,4 млрд на строительство завода в…
EUR 69.00 USD 62.25
Курс валют на 24.12.2019

Хирург рассказал, как произвести подтяжку груди без имплантов

Хирург рассказал, что есть возможность произвести подтяжку груди без применения имплантов. По словам специалиста, этого можно достичь, сделав специальную операцию, устранив птоз (опущение) и улучшив форму молочных желез.
Хирург рассказал, как произвести подтяжку груди без имплантов

Женщины по разным причинам нередко прибегают к пластической хирургии, желая вернуть груди былую форму. Многие убеждены, для достижения нужного эффекта нельзя обойтись без имплантов. Хирург заверяет, сейчас медицина уже давно шагнула вперёд, и появились новые методики. Представительницам прекрасного пола следует обратить внимание на местопексию. Эта операция может быть нескольких видов, и какой из них необходим, определяет врач. Наиболее распространённые - это периареолярная, вертикальная, во время выполнения которой добавляется рубец соответствующей формы, а также T и L-образные. При каждой их них создаётся рубец, который нельзя считать побочным эффектом, поскольку тот со временем рассасывается и полностью исчезает.

Тем не менее, далеко не всем можно проводить такую операцию. В первую очередь противопоказана она людям с онкологическими заболеваниями и различными воспалениями. Женщинам, планирующим рожать детей и кормить их грудью, тоже нужно воздержаться от хирургического вмешательства. Имеются и более индивидуальные причины, но о них следует проконсультироваться со специалистами.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хирург рассказал, как произвести подтяжку груди без…
Эд Ширан похудел на 25 кг из-за насмешек в…
Актриса Хилари Дафф вышла замуж за музыканта Мэттью…
С чипом: Эксперты создали уникальный искусственный…
"Сломанная Барби": Скай Уитли пожаловалась на двигающийся имплант после операции по увеличению…
Ксения Собчак на Рождество предстанет в образе царицы в новой…
Жена Евгения Алдонина Ольга показала свою фигуру во время…
В Сети рассекретили меню пассажиров поезда из Санкт-Петербурга в…
Экс-жена Никиты Зайцева Маргарита Готовцева готова отказаться от алиментов ради…
Медики назвали самую опасную для здоровья морскую…
Сбившая «пьяного мальчика» женщина встретилась с его отцом после выхода из…
Мария Погребняк удивила фанатов, влюбившись в платье за 5 тысяч…
Названы лучшие устройства от Xiaomi дешевле 30…
Наталья Подольская извинилась перед Владимиром Пресняковым за откровенное…
Ирина Шейк получила в подарок от Стеллы Максвел ношенные…
Любовь Аксенова изменилась до неузнаваемости благодаря смелому цвету…
Samsung представила «умный» шкаф AirDresser в России за 135 тысяч…
Психологи назвали самые эффективные способы высвобождения…
Эксперты рассказали, как правильно выбрать…
Владимир Путин признался, что вместо чая пьет особый отвар из…
Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками списком любимых фильмов со своим…
Инсайдеры: Аллу Пугачеву уговорили спеть на новогоднем шоу за 10 миллионов…
УАЗ-452 "Буханка" получила новую версию с изменённым "выражением…
"От неё это не зависит": Клара Новикова отреагировала на призыв Елены Борщевой закрыть…
Учёные: Предметы в руках мозг воспринимает, как продолжение…
Иосиф Пригожин после критики Наргиз в адрес России посоветовал ей зарабатывать в другом…
Николай Валуев считает Иосифа Сталина величайшим главой…
Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе “За верность…
Помолодевшая Лариса Долина с внучкой появилась на новогоднем…
"Зазвездилась": Владимир Винокур поддал критике Елену Борщеву за высказывания об…
Энтузиаст построил Chevrolet Corvette в стиле «Безумного…
Ученые: Витамин D само по себе не предотвращает…
Елена Малышева похвасталась роскошной квартирой в…
"Борется с раком": Врачи назвали самые полезные свойства…
"Живёт на катке": Нина Мозер рассказала, как относится к работе Этери…
«Мы хорошо посмеялись»: Светлана Ходченкова прокомментировала слухи о романе с Семеном…
Ведущий "Дома-2" Влад Кадони рассказал про увеличение полового…
Эксперт назвал главное отличие "Ведьмака" от "Игры…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони предложил Ольге Орловой…
Светлана Лобода поразила поклонников вертикальным…
Просмотреть все новости