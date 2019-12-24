"Сломанная Барби": Скай Уитли пожаловалась на двигающийся имплант после операции по увеличению груди
Австралийская модель Скай Уитли в своем микроблоге пожаловалась на неудачную операцию по увеличению груди. Один из имплантов постоянно двигается, поэтому ей требуется повторная маммопластика.
Модель призналась своим подписчикам, ее грудь стала менее пышной после рождения ребенка, поэтому она решилась на маммопластику. Однако операция прошла крайне неудачно, и теперь Уитли требуется повторное вмешательство. Дело в том, что один из имплантов оказался подвижным, что обнаружилось лишь после того, как спал отек. Звезда заметила проблему во время движения, когда на ее груди появилась заметная рябь.
Скай Уитли сравнила себя со сломанной куклой Барби. Манекенщица также попросила фолловеров поделиться контактами проверенных хирургов.
Модель призналась своим подписчикам, ее грудь стала менее пышной после рождения ребенка, поэтому она решилась на маммопластику. Однако операция прошла крайне неудачно, и теперь Уитли требуется повторное вмешательство. Дело в том, что один из имплантов оказался подвижным, что обнаружилось лишь после того, как спал отек. Звезда заметила проблему во время движения, когда на ее груди появилась заметная рябь.
Скай Уитли сравнила себя со сломанной куклой Барби. Манекенщица также попросила фолловеров поделиться контактами проверенных хирургов.