"От неё это не зависит": Клара Новикова отреагировала на призыв Елены Борщевой закрыть "Аншлаг"





Не так давно в шоу "Секрет на миллион" из уст Елены Борщевой прозвучало предложение закрыть "Аншлаг". Она призналась, ей было не известно, что одна из самых старых юмористических всё ещё выходит в эфир. Бывшая участница программы Comedy Woman, как и многие её сверстники, не догадывалась о присутствии проекта Регины Дубовицкой в эфирной сетке. 73-летняя Клара Новикова остро отреагировала на слова звезды КВН, не понимая, для чего той понадобилось говорить эти слова, и какую она преследовала цель. В любом случае, отметила артистка, от её молодой коллеги не зависит решение этого вопроса.Высказался и Владимир Винокур. Юморист отметил, такие заявления могут делать только те знаменитости, которые внесли за годы творчества существенный вклад в культуру, искусство которых привлекает многочисленную публику. Артист напомнил, звёзды "Аншлага" всё ещё гастролируют, и делают это успешно, имея свою аудиторию и собирая полные залы.