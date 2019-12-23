Инсайдеры: Аллу Пугачеву уговорили спеть на новогоднем шоу за 10 миллионов рублей





Два года назад Алла Пугачева долго не подтверждала своё участие в новогодних мероприятиях. Лишь в последний момент Примадонна рассказала, что появится в программе на Первом канале. Для этого ей за три дня написали песню «Я летала». По информации от инсайдеров в телекомпании, выступление Аллы Пугачевой на данный момент также готовится в строжайшей секретности. Во время новогодних праздников в эфире Первого канала покажут и «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой, презентованный ранее в качестве полноценного концертного фильма с комментариями самой певицы и её коллег по цеху.Примадонна считает, выступление, которое описывается и показывается в картине, стало для неё важным событием в творчестве. Говорят, Пугачева согласилась спеть в эфире Первого канала за сумму, которая превышает 10 миллионов рублей. Однако официальных подтверждений данной информации до сих пор нет. Также в «Новогодней ночи» выступит и София Ротару, которая на протяжении последних двух лет практически не выступала на территории России.