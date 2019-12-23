Энтузиаст построил Chevrolet Corvette в стиле «Безумного Макса»

Автолюбитель приобрел спорткар, попавший в серьезное ДТП, и занялся его восстановлением. Chevrolet Corvette C7 лишился практически всего кузова, осталась лишь задняя часть автомобиля вместе с крыльями. Авто в стиле «Безумного Макса» не имеет дверей, однако располагает передним стеклом. Машина получила внушительный каркас безопасности, покрывающий ее со всех сторон.Технические характеристики Chevrolet Corvette C7 в стиле «Безумного Макса» неизвестны. Энтузиаст не стал рассказывать, как он изменил ходовую часть автомобиля. Стоит отметить, что обычная версия спорткара располагает 6,2-литровым двигателем V8, выдающим 460 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента.При этом заметно, что Chevrolet Corvette C7 получил новую резину, которая стала более массивной и предназначена для быстрой езды по экстремальному бездорожью. Также энтузиаст не рассказал о том, в какую сумму ему обошлась постройка машины в стиле известного постапокалипсиса. Как отмечают эксперты, автолюбитель мог потратить на этот проект не один десяток тысяч долларов. Все зависит от того, в каком состоянии он приобрел авто.