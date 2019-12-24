Эд Ширан похудел на 25 кг из-за насмешек в соцсетях





Эд Ширан признался, он обратил внимание на лишний вес только после того, над ним начали подшучивать в Сети. Музыкант весил больше 100 кг, и публика называла его толстым, но с недавних пор его вес составляет около 76 кг. Свою полноту артист объяснил любовью к пюре, пудингу, сосискам и пирогам. Знаменитость каждый вечер выпивал несколько пинт пива и совершенно не занимался спортом. Для похудения ему пришлось придерживаться диеты, а также пристраститься к бегу и велоспорту. Музыкант признался, наличие живота стало причиной отказа от съемок в первых трех клипах, поскольку он постоянно сравнивал себя со спортивными Джастином Бибером и участниками группы One Direction.По сравнению с началом карьеры, самооценка Ширана значительно повысилась, он счастлив в браке, а также не стесняется сниматься в видеороликах.