Иосиф Пригожин после критики Наргиз в адрес России посоветовал ей зарабатывать в другом месте





В YouTube-шоу Ксении Собчак ставшая гостьей очередного выпуска Наргиз высказалась, что ее старшая дочь уверена, что в России медведи ходят по улицам. Она отметила, все ее дети являются “полными американцами” и не переедут на родину. По мнению Пригожина, исполнительница далеко не единственная, кто позволяет себе такого рода речи, в связи с чем он советует всем недовольным страной попробовать зарабатывать в другом месте. Продюсер считает, на Западе нет ни одного русского человека, который смог сделать карьеру в музыке.По убеждению Пригожина, каждому артисту следует уважать страну, в которой удается зарабатывать деньги и позволено многое, что касается творчества.