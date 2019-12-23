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Названы лучшие устройства от Xiaomi дешевле 30 долларов

Компания Xiaomi имеет широкий ассортимент устройств, предназначенных для личного пользования или «умного» дома. Названы лучшая техника бренда дешевле 30 долларов.
Названы лучшие устройства от Xiaomi дешевле 30 долларов

Первое устройство – «умные» часы Xiaomi Youpin. Они представляют собой улучшенный фитнес-трекер, он имеют 9 режимов для тренировок, 1,3-дюймовый дисплей и аккумулятор на 210 мАч. Гаджет может работать в автономном режиме 14 суток. Xiaomi Mijia Smart Socket Bluetooth Gateway Edition представляет собой «умную» розетку, с помощью которой человек может управлять другой техникой через приложение.

Следующее устройство дешевле 30 долларов – необычная переносная батарея Xiaomi Maoxin Hand Warmer. Она имеет объем 5000 мАч и функцию нагрева корпуса до 52 градусов. Новинку можно использовать как грелку для рук. Есть в ассортименте компании и товары для ванной комнаты. Xiaomi Smart Mirror Cabinet – это «умный» шкафчик, имеющий функцию подогрева стекла для того, чтобы удалять с его поверхности влагу.

Xiaomi предлагает стильный рюкзак Xiaomi Shanghai Runmi Technology. Он выполнен в минималистическом стиле и предлагается в 6 цветах. Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Kit представляет собой комплект из беспроводных клавиатуры и мыши с аккуратным и компактным дизайном.

И последнее устройство дешевле 30 долларов – Xiaomi Yeelight Mosquito Killer. Эта модель убивает комаров с помощью специальных ультрафиолетовых и электрических волн.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:25

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