Названы лучшие устройства от Xiaomi дешевле 30 долларов





Первое устройство – «умные» часы Xiaomi Youpin. Они представляют собой улучшенный фитнес-трекер, он имеют 9 режимов для тренировок, 1,3-дюймовый дисплей и аккумулятор на 210 мАч. Гаджет может работать в автономном режиме 14 суток. Xiaomi Mijia Smart Socket Bluetooth Gateway Edition представляет собой «умную» розетку, с помощью которой человек может управлять другой техникой через приложение.Следующее устройство дешевле 30 долларов – необычная переносная батарея Xiaomi Maoxin Hand Warmer. Она имеет объем 5000 мАч и функцию нагрева корпуса до 52 градусов. Новинку можно использовать как грелку для рук. Есть в ассортименте компании и товары для ванной комнаты. Xiaomi Smart Mirror Cabinet – это «умный» шкафчик, имеющий функцию подогрева стекла для того, чтобы удалять с его поверхности влагу.Xiaomi предлагает стильный рюкзак Xiaomi Shanghai Runmi Technology. Он выполнен в минималистическом стиле и предлагается в 6 цветах. Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Kit представляет собой комплект из беспроводных клавиатуры и мыши с аккуратным и компактным дизайном.И последнее устройство дешевле 30 долларов – Xiaomi Yeelight Mosquito Killer. Эта модель убивает комаров с помощью специальных ультрафиолетовых и электрических волн.