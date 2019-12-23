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Ведущий "Дома-2" Влад Кадони рассказал про увеличение полового органа

Мы уже сообщали, что белый маг и ведущий популярного реалити-шоу "Дом-2" Влад Кадони рассказывал про интимные отношения с коллегой по цеху Ольгой Орловой. Теперь появилась информация и о размерах его мужского достоинства.
Ведущий "Дома-2" Влад Кадони рассказал про увеличение полового органа

Сам популярный ведущий утверждает, что сплетни о том, что он, якобы, увеличил свои "причиндалы", были запущены исключительно ради хайпа.
Он отмечает, что пошла "крутая волна", но эту бы операцию никто бы ему не сделал. "Он настолько маленький, что к нему нельзя ничего пришить", - саркастически ответил Влад Кадони изданию "СтарХит".

Как раньше сообщалось, на вопрос про секс между Владом и Ольги Орловой ведущий прямо отвечать не стал и своим фанатам дал пищу для размышлений.

"В чем-то есть, в чем-то нет", – ответил журналистам Кадони.


Напомним, Влад Кадони считает себя психологом и эзотериком. Он участник и ведущий популярных телепроектов. В России Кадони стал известен после телешоу "Битва экстрасенсов", ну, а настоящая популярность пришла к нему только на реалити-шоу "Дом-2". Также молодой человек принимал участие в различных телепрограммах на НТВ, Первом канале, Россия 1. Однако основное сотрудничество у него с каналом ТНТ.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:09

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