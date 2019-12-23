Наталья Подольская извинилась перед Владимиром Пресняковым за откровенное фото

На новом фото Наталья Подольская запечатлена в черно-розовом боди, сшитом в пляжном стиле, которое дополняется ярко-розовыми чулками и глянцевым черным плащом. Поклонники назвали образ откровенным и молодежным, а также похвалили артистку за внешний вид. В свои 37 лет певица сохраняет стройность ног и идеальный пресс. В подписи к кадру она отметила, что стремилась поскорее опубликовать сексуальное фото, чтобы успеть до 40. Также знаменитость извинилась перед супругом Владимиром Пресняковым и поклялась, что он у нее единственный.Таким образом Подольская отреагировала на критику в адрес Оксаны Лаврентьевой, которая опубликовала обнаженные фото. С мнением Ксении Собчак, считающей, что подобные кадры в 40 лет уже являются “призывом”, не согласились Анна Седокова, Светлана Бондарчук и другие звезды.