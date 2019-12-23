Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками списком любимых фильмов со своим участием

Певица Дженнифер Лопес на своей странице Instagram написала, что время съемок в фильмах было удивительным для встречи с невероятными людьми, с которыми ей посчастливилось работать. Актриса особенно рада знакомству с Джорджем Клуни, Джеком Николсонои и Шоном Пенном. Запись Дженнифер Лопес сопроводила несколькими кадрами, где изображена в дуэте со звёздными партнёрами. Таким образом знаменитость решила поделиться впечатлениями о работе в тот особенный для неё период, когда она снималась в шедеврах мирового кинематографа.В список самых любимых кинофильмов Дженнифер Лопес вошел фильм 1998 года «Вне поля зрения» при участии Клуни, романтическая комедия «Госпожа горничная» (2002), «Поворот» (1997) и «Кровь и вино» (1996). Из самых свежих фильмов певица выделила «Давай потанцуем» (2004) и вспомнила автобиографическую драму «Селена», которая вышла на экраны в 1997 году.Поклонникам понравилась затронутая звездой тема, и они тоже решили назвать свои любимые кинофильмы с Дженнифер Лопес. Среди них оказались картина «Свадебный переполох» с Мэттью Макконехи, фильм ужасов «Анаконда» и триллер «С меня хватит».