АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Tesla получит $1,4 млрд на строительство завода в…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

Учёные: Предметы в руках мозг воспринимает, как продолжение тела

Учёные из Италии провели исследование, в ходе которого установили, как мозг воспринимает предметы в руках человека. По их словам, мыслительный центр оценивает их, как продолжение тела, а это может оказаться важным при создании новых протезов.

Учёные провели опыт, в котором принимали участие 16 добровольцев. В ходе эксперимента каждый из них держал в руке длинный шест, по которому научные работники наносили удары. Как выяснилось, при каждом касании участники с высокой точностью определяли, в какое именно место был нанесён удар. Помимо этого сотрудники Миланского университета Бикокка фиксировали работу мозга при помощи электроэнцефалографии. Аппаратура позволила установить - каждый тактильный контакт расшифровывался через нейронную динамику первичной соматосенсорной коры, а также задних теменных областей мозга. Это продемонстрировало, что реакция в главном органе центральной нервной системы происходит там же, где и в случае непосредственного контакта с конечностью человека, а это значит, для мыслительного центра нет никакой разницы между руками и предметами в них.

Научные работники считают своё открытие очень важным, поскольку оно станет основой для разработки протезов нового поколения. Основываясь на этих знаниях, удастся сделать искусственные конечности, которые мозг будет ощущать, как настоящие. Они станут не только выполнять основные действия, но и приобретут необходимую во многих случаях чувствительность.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психологи назвали самые эффективные способы высвобождения…
Эксперты рассказали, как правильно выбрать…
Владимир Путин признался, что вместо чая пьет особый отвар из…
Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками списком любимых фильмов со своим…
Инсайдеры: Аллу Пугачеву уговорили спеть на новогоднем шоу за 10 миллионов…
УАЗ-452 "Буханка" получила новую версию с изменённым "выражением…
"От неё это не зависит": Клара Новикова отреагировала на призыв Елены Борщевой закрыть…
Учёные: Предметы в руках мозг воспринимает, как продолжение…
Иосиф Пригожин после критики Наргиз в адрес России посоветовал ей зарабатывать в другом…
Николай Валуев считает Иосифа Сталина величайшим главой…
Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе “За верность…
Помолодевшая Лариса Долина с внучкой появилась на новогоднем…
"Зазвездилась": Владимир Винокур поддал критике Елену Борщеву за высказывания об…
Энтузиаст построил Chevrolet Corvette в стиле «Безумного…
Ученые: Витамин D само по себе не предотвращает…
Елена Малышева похвасталась роскошной квартирой в…
"Борется с раком": Врачи назвали самые полезные свойства…
"Живёт на катке": Нина Мозер рассказала, как относится к работе Этери…
«Мы хорошо посмеялись»: Светлана Ходченкова прокомментировала слухи о романе с Семеном…
Ведущий "Дома-2" Влад Кадони рассказал про увеличение полового…
Эксперт назвал главное отличие "Ведьмака" от "Игры…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони предложил Ольге Орловой…
Светлана Лобода поразила поклонников вертикальным…
Дизайнер Хасан Каймак показал трёхмерную модель iPhone 12…
Эксперты перед Новым годом разобрались в плюсах и минусах живой и искусственной…
Томские радиофизики разработали "микроволновку" против…
Камерофон Vivo X30 попал в Книгу рекордов Гиннеса всего за неделю…
Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель собирается во Владивосток с…
Юлия Такшина посетила спектакль вместе с двумя сыновьями от Григория…
Максим Галкин показал, как его сын готовится к…
В российском сегменте МКС сработала пожарная…
Дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе раскритиковала реакцию публики на её…
Учёные из Нидерландов выяснили, что вегетарианцы сложнее переживают…
Археологи обнаружили следы «движущихся» валунов рядом с отпечатками…
Снимок медведицы из Норильска вошел в ТОП-100 журнала Time за 2019…
Tesla получит $1,4 млрд на строительство завода в…
В Санкт-Петербурге открыли первый дилерский центр…
Социологи: Более 50% москвичей "слишком заняты" до Нового…
Михаил Грушевский распланировал будущее 4-летнего сына…
Мессенджер ToTok считают шпионской программой…
Просмотреть все новости