Учёные: Предметы в руках мозг воспринимает, как продолжение тела





Учёные провели опыт, в котором принимали участие 16 добровольцев. В ходе эксперимента каждый из них держал в руке длинный шест, по которому научные работники наносили удары. Как выяснилось, при каждом касании участники с высокой точностью определяли, в какое именно место был нанесён удар. Помимо этого сотрудники Миланского университета Бикокка фиксировали работу мозга при помощи электроэнцефалографии. Аппаратура позволила установить - каждый тактильный контакт расшифровывался через нейронную динамику первичной соматосенсорной коры, а также задних теменных областей мозга. Это продемонстрировало, что реакция в главном органе центральной нервной системы происходит там же, где и в случае непосредственного контакта с конечностью человека, а это значит, для мыслительного центра нет никакой разницы между руками и предметами в них.Научные работники считают своё открытие очень важным, поскольку оно станет основой для разработки протезов нового поколения. Основываясь на этих знаниях, удастся сделать искусственные конечности, которые мозг будет ощущать, как настоящие. Они станут не только выполнять основные действия, но и приобретут необходимую во многих случаях чувствительность.