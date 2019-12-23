Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе “За верность науке”





Прием заявок будет продолжаться до 26 января грядущего года. На охватывающем всю Россию конкурсе “За верность науке” представлены некоторые новые номинации, в рамках которых, к примеру, будет называться наиболее достойный медиапроект авторства студентов или определяться лучшая научная редакция. Особое внимание организаторы уделят заявкам, поступающими из разных регионов. Согласно сложившейся традиции, в качестве учредителя представлено Минобрнауки страны. Целью данной инициативы служит развитие увеличение интереса к такого рода деятельности и обеспечение поддержки ряда инициатив, призванных обеспечить популяризацию достижений в научной сфере.На конкурсе также представят печатные издания, ТВ- и радиопроекты, научные онлайн-порталы, страницы в соцсетях, детские и фотопроекты.