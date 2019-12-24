Актриса Хилари Дафф вышла замуж за музыканта Мэттью Кома

Хилари Дафф и ее муж начали встречаться еще в начале 2017 года, а в конце 2018-го у пары родилась дочь Бэнкс. Несмотря на появление ребенка, о своей будущей помолвке знаменитости сообщили лишь в мае текущего года, а сама свадьба состоялась 21 декабря. Актриса и музыкант решили отказаться от пышного торжества и отметили этот праздник скромно. Празднование состоялось на заднем дворе их участка.На опубликованном снимке Хилари Дафф и Мэттью Кома запечатлены на фоне ретро-автомобиля, украшенного для свадьбы, на его заднем окне написано «Молодожены». Для этой знаковой даты актриса выбрала простое, но элегантное платье с длинным шлейфом от известного бренда Jenny Packham. Ее супруг сделал остановился на классическом смокинге с бабочкой.Чуть позже Хилари Дафф опубликовала в Instagram небольшое видео, посвященное тому, как она выбирала для свадьбы платье. Ролик был снят и смонтирован специально для одного модного журнала. В нем знаменитость делится своими эмоциями и переживаниями относительно будущего торжества.Напомним, популярность Хилари Дафф получила после съемок в телесериале от Disney «Лиззи Магуайер», однако в последние годы она отказалась от активной работы.