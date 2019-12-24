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Актриса Хилари Дафф вышла замуж за музыканта Мэттью Кома

Известная голливудская актриса Хилари Дафф сыграла свадьбу во второй раз. Знаменитость вышла замуж за Мэттью Кома, являющегося музыкантом. Супруги провели празднование прямо на территории своего дома, расположенного в Лос-Анджелесе.
Актриса Хилари Дафф вышла замуж за музыканта Мэттью Кома

Хилари Дафф и ее муж начали встречаться еще в начале 2017 года, а в конце 2018-го у пары родилась дочь Бэнкс. Несмотря на появление ребенка, о своей будущей помолвке знаменитости сообщили лишь в мае текущего года, а сама свадьба состоялась 21 декабря. Актриса и музыкант решили отказаться от пышного торжества и отметили этот праздник скромно. Празднование состоялось на заднем дворе их участка.

На опубликованном снимке Хилари Дафф и Мэттью Кома запечатлены на фоне ретро-автомобиля, украшенного для свадьбы, на его заднем окне написано «Молодожены». Для этой знаковой даты актриса выбрала простое, но элегантное платье с длинным шлейфом от известного бренда Jenny Packham. Ее супруг сделал остановился на классическом смокинге с бабочкой.

Чуть позже Хилари Дафф опубликовала в Instagram небольшое видео, посвященное тому, как она выбирала для свадьбы платье. Ролик был снят и смонтирован специально для одного модного журнала. В нем знаменитость делится своими эмоциями и переживаниями относительно будущего торжества.

Напомним, популярность Хилари Дафф получила после съемок в телесериале от Disney «Лиззи Магуайер», однако в последние годы она отказалась от активной работы.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:00

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