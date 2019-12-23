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Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель собирается во Владивосток с Богданом

Алена Рапунцель собирается в путешествие со своим маленьким сыном Богданомм. Им предстоит 11-ти часовой перелет, но Алена утверждает, что уже придумала, чем они вместе с сыном будут заниматься.
Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель собирается во Владивосток с Богданом

Алена Рапунцель явно соскучилась по родному Владивостоку и уже в ближайшее время собирается туда отправиться. Вместе с ней поедет и ее десятимесячный сын. Ранее он уже бывал в самолете, и именно поэтому девушка не переживает за состояние мальчика.

Алена Рапунцель рассказала, что Богдан маленький непоседа, и она любит летать с ним ночами, ведь тогда можно поспать. Также Алена подчеркнула, на этот раз перелет им предстоит с пересадками. Молодая мама сказала, путешествовать они очень любят.

Алена Рапунцель посоветовала родителям, которые летят с ребенком, при себе иметь новые игрушки и раскраски, а также телефон с видео о котятах. Также нужно не забыть взять бутылочку воды и сока. Перелет с маленьким ребенком - точно задача не из легких.

Сколько времени пробудут Алена Рапунцель и Богдан во Владивостоке, пока не известно, но точно ясно - совсем скоро малыш увидит настоящее море.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:20

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