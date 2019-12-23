Ирина Шейк получила в подарок от Стеллы Максвел ношенные носки

Многие поклонники, увидев подарок, который преподнесла Шейк лучшая подруга в канун Рождества, задались вопросом, почему у Стеллы Максвел столь своеобразная фантазия. Она могла бы при своём статусе сделать более презентабельный презент, но решила вручить модели мирового уровня ношенные носки. По мнению многочисленных почитателей манекенщицы, "ангел" Victoria’s Secret и бывшая возлюбленная Брэдли Купера имеют своеобразные отношения и постоянно подшучивают друг над другом, хотя считают себя практически сёстрами. При этом некоторые убеждены, новая подруга знаменитости может преследовать личные цели в их общении. Не исключено, что она пытается испортить имидж российской звезды.Почитатели привели в пример совместные фотографии с Ириной Шейк, которые появляются в микроблоге Стеллы Максвел. На них, как правило, хозяйка аккаунта запечатлена идеально, а её коллега - в невыгодном ракурсе. Припомнили пользователи Сети и вечеринки, где стали часто видеть их вместе. Ранее топ-модель Ирина Шейк не посещала такие мероприятия, имеющие скандальную славу.