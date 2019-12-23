Помолодевшая Лариса Долина с внучкой появилась на новогоднем представлении

Лариса Долина воспользовалась очками, а волосы завязала в тугой хвост и спокойно наслаждалась преставлением. Так как у певицы нет личной страницы в Instagram, дочь Лина иногда делится фотографиями, где запечатлена ее звездная мать. Наследница артистки рассказала, что Долиной новогоднее мероприятие понравилось даже больше, чем её 8-летней дочери.Поклонники принялись хвалить и восторгаться внешностью звезды. Некоторые фолловеры отметили, артистка очень молодо выглядит на свой возраст.Не секрет, что Лариса Долина не только достигла успехов в похудении, но и на самом деле стала выглядеть намного моложе. Поговаривают, что певица прибегла к услугам пластического хирурга, так как её дочь Лина, которая появилась на свет в 1983 году в браке с Анатолием Миончинским, выглядит на фото намного старше. Известно, что Лариса Долина появится на экранах телевизоров в новогоднюю ночь в культовом образе из фильма «Мы из джаза», который снят в 1986 году. Когда-то артистка играла в нём роль Клементины Фернандес, кубинской певицы.