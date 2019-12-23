"Зазвездилась": Владимир Винокур поддал критике Елену Борщеву за высказывания об "Аншлаге"

Елена Борщева выступила гостем в новом выпуске программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. Кроме нее в студии также находилась 70-летняя Регина Дубовицкая, которая рассказывала об особенностях работы "Аншлага". Экс-комедиантка из Comedy Woman решила высказать свое мнение о "ненужности" подобной телепередачи, которую "давно нужно было закрыть". Юмористка мотивирует подобную позицию тем, что вышеназванное шоу не сможет завоевать современную аудиторию и постепенно утратит популярность из-за высокой конкуренции.Что касается Дубовицкой, то телеведущая была не согласна с высказываниями звезды, отметив высокие рейтинги собственной программы и многолетнюю поддержку зрителей. Владимир Винокур тоже раскритиковал резкие слова Борщевой. По мнению комика, его коллега по цеху "заразилась звездной болезнью". Более того, 71-летний театральный режиссер полагает, что подобные оценки "жизнеспособности" того или иного телевизионного продукта может давать лишь "человек искусства, снискавший признание и почет", которым Борщева не является.