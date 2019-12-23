В российском сегменте МКС сработала пожарная сигнализация





Примечательно, что трансляция переговоров специалистов и наземных станций транслируется сотрудниками NASA. В один момент российский Центр управления полетами получил сообщения о том, что в ФБК «Заря» зафиксировано срабатывание пожарной сигнализации, однако космонавты заявили, она определенно ложная. Их попросили все-таки проверить обстановку и провести экспертизу воздуха на содержание в нем элементов горения.Спустя некоторое время российские космонавты отчитались о том, что показатели специальных приборов оказались на нуле. Это говорит о случайности срабатывания сигнализации. Специалисты назвали возможной причиной сбоя в работе систем безопасности стали мероприятия, проводимые в российском сегменте МКС. Они могли привести к поднятию пыли, что спровоцировало активацию датчиков.В настоящий момент команда российских космонавтов на МКС включает в себя Олега Скрипочку и Александра Скворцова. Также в своих модулях находятся американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Мейр. Кроме того, на космической станции присутствует представитель Италии – Лука Пармитано.