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Елена Малышева похвасталась роскошной квартирой в Лондоне

Елена Малышева показала лондонскую квартиру, в которой она жила вместе с мужем. Ведущая популярной программы “Жить здорово!” опубликовала видеозапись на своей странице в Instagram.
Елена Малышева похвасталась роскошной квартирой в Лондоне

Елена Малышева приехала в Лондон вместе с мужем на два дня и остановилась в съемной квартире, которая находится рядом с Британским музеем. Как отметила телеведущая, это место помогли найти друзья-профессора ее супруга. Артистка оказалась очарована их временным домом, где оказалась масса элементов декора, создающих уют. Звезда пожаловалась, что она долго не могла найти кухонную емкость для мусора, которая была встроена в столешницу. Особенно ее поразила люстра с настоящими свечами, раскладной столик, настенная открывалка для любых банок и аппарат для взбивания майонеза.

В главной спальне находилась большая кровать с балдахином, которая удивила Малышеву своей высотой. Также телеведущая была очарована картинами на стенах, книжными полками, светильниками и массой удобных и функциональных предметов интерьера.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:32

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