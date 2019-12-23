"Борется с раком": Врачи назвали самые полезные свойства шпината





Помимо того, что шпинат содержит большое количество питательных веществ и микроэлементов, он также является популярным ингредиентом для множества блюд. Фитонутриенты и витамины в особенности определяют положение этой зелени, как самой необходимой в ежедневном рационе. К примеру, его периодическое употребление может улучшить работу ЖКТ благодаря поступлению клетчатки. А вот кальций, магний и калий способствуют нормализации кровяного давления, что является важным для гипертоников.Беременные часто подвержены риску развития гестационного диабета, которого можно избежать, добавив шпинат в собственную диету. Он также снижает вероятность возникновения преэклампсии на 58%. Подобная ситуация наблюдается и при планировании ребенка, шансы на зачатие которого можно повысить при помощи содержащихся в зелени железа, фолиевой кислоты и витамина E. Самым необычным свойством шпината можно назвать его эффективность в борьбе с раком толстой кишки и многочисленными сердечно-сосудистыми недугами. Наконец, жиросжигающее свойство продукта станет отличной новостью для людей, желающих похудеть.