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"Борется с раком": Врачи назвали самые полезные свойства шпината

Еще со времен Моряка Попая обществу пытались доказать чрезвычайную эффективность шпината для профилактики ряда болезней, включая онкологию. Теперь врачи смогли назвать самые полезные свойства этой зелени.

Помимо того, что шпинат содержит большое количество питательных веществ и микроэлементов, он также является популярным ингредиентом для множества блюд. Фитонутриенты и витамины в особенности определяют положение этой зелени, как самой необходимой в ежедневном рационе. К примеру, его периодическое употребление может улучшить работу ЖКТ благодаря поступлению клетчатки. А вот кальций, магний и калий способствуют нормализации кровяного давления, что является важным для гипертоников.

Беременные часто подвержены риску развития гестационного диабета, которого можно избежать, добавив шпинат в собственную диету. Он также снижает вероятность возникновения преэклампсии на 58%. Подобная ситуация наблюдается и при планировании ребенка, шансы на зачатие которого можно повысить при помощи содержащихся в зелени железа, фолиевой кислоты и витамина E. Самым необычным свойством шпината можно назвать его эффективность в борьбе с раком толстой кишки и многочисленными сердечно-сосудистыми недугами. Наконец, жиросжигающее свойство продукта станет отличной новостью для людей, желающих похудеть.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:26

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