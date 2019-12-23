"Живёт на катке": Нина Мозер рассказала, как относится к работе Этери Тутберидзе

Известно, в настоящее время в адрес Этери Тутберидзе звучит критика. Отчасти это происходит из-за упавших результатов Алины Загитовой, которая недавно и вовсе приняла решение сделать перерыв в своей карьере. Нина Мозер отметила, так иногда случается, что спортсмен, даже имеющий за спиной олимпийское золото, начинает демонстрировать средние успехи на соревнованиях. Причиной этого является повышение требований к технике, и вины тренера в этом нет, как считают некоторые. Наставница фигуристки "живёт на катке", вкладывая все силы в спорт. Она не отдаёт предпочтение кому-то из молодых дарований, а использует спортивный принцип, позволяя раскрыться в первую очередь действительно сильным.Нина Мозер напомнила, очень многие уже начали забывать об успехах тренера, а упоминают лишь неудачи последнего времени. При этом большинство обвинений исходит от жителей России. С её точки зрения, к Этери Тутберидзе нельзя предъявлять претензии, поскольку она работает как профессионал высшего уровня.