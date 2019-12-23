Эксперт назвал главное отличие "Ведьмака" от "Игры престолов"





Несмотря на высокие оценки нового сериала "Ведьмак", кинокритик остался несогласным с утверждением о том, что телесага об убийце чудовищ сможет побороть рейтинги "Игры престолов". Он обосновывает свое мнение тем, что работа от HBO отличалась большой проработкой и представляла собой "зеркало реального мира", учитывая даже чрезвычайно низкое качество последних сезонов. Это связано с положением фэнтези-сериала от Netflix в качестве "наивной, настоящей сказки, в которой хочется спрятаться от реальности".Мнение критика противоречит тому, что "мрачная" натуралистичность франшизы "Ведьмака" является главной особенностью серии видеоигр, книг и теперь уже фильмов. Вряд ли стоит говорить о том, что сериал по мотивам "Песни льда и пламени" имел намного больший бюджет и разноплановый актерский состав.Напоминаем, первые восемь эпизодов экранизации цикла книг польского писателя Анджея Сапковского вышли в прокат лишь 21 декабря. Это говорит о необоснованности любых теорий по поводу успеха или провала нового сериала среди аудитории из-за малых временных рамок.