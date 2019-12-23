АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Tesla получит $1,4 млрд на строительство завода в…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

Эксперт назвал главное отличие "Ведьмака" от "Игры престолов"

По личному мнению российского кинокритика Егора Москвитина, "Ведьмак" и "Игра престолов" существенно отличаются во всех смыслах. Кроме того, эксперт назвал главное отличие обеих фэнтези-сериалов.

Несмотря на высокие оценки нового сериала "Ведьмак", кинокритик остался несогласным с утверждением о том, что телесага об убийце чудовищ сможет побороть рейтинги "Игры престолов". Он обосновывает свое мнение тем, что работа от HBO отличалась большой проработкой и представляла собой "зеркало реального мира", учитывая даже чрезвычайно низкое качество последних сезонов. Это связано с положением фэнтези-сериала от Netflix в качестве "наивной, настоящей сказки, в которой хочется спрятаться от реальности".

Мнение критика противоречит тому, что "мрачная" натуралистичность франшизы "Ведьмака" является главной особенностью серии видеоигр, книг и теперь уже фильмов. Вряд ли стоит говорить о том, что сериал по мотивам "Песни льда и пламени" имел намного больший бюджет и разноплановый актерский состав.

Напоминаем, первые восемь эпизодов экранизации цикла книг польского писателя Анджея Сапковского вышли в прокат лишь 21 декабря. Это говорит о необоснованности любых теорий по поводу успеха или провала нового сериала среди аудитории из-за малых временных рамок.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Зазвездилась": Владимир Винокур поддал критике Елену Борщеву за высказывания об…
Энтузиаст построил Chevrolet Corvette в стиле «Безумного…
Ученые: Витамин D само по себе не предотвращает…
Елена Малышева похвасталась роскошной квартирой в…
"Борется с раком": Врачи назвали самые полезные свойства…
"Живёт на катке": Нина Мозер рассказала, как относится к работе Этери…
«Мы хорошо посмеялись»: Светлана Ходченкова прокомментировала слухи о романе с Семеном…
Ведущий "Дома-2" Влад Кадони рассказал про увеличение полового…
Эксперт назвал главное отличие "Ведьмака" от "Игры…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони предложил Ольге Орловой…
Светлана Лобода поразила поклонников вертикальным…
Дизайнер Хасан Каймак показал трёхмерную модель iPhone 12…
Эксперты перед Новым годом разобрались в плюсах и минусах живой и искусственной…
Томские радиофизики разработали "микроволновку" против…
Камерофон Vivo X30 попал в Книгу рекордов Гиннеса всего за неделю…
Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель собирается во Владивосток с…
Юлия Такшина посетила спектакль вместе с двумя сыновьями от Григория…
Максим Галкин показал, как его сын готовится к…
В российском сегменте МКС сработала пожарная…
Дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе раскритиковала реакцию публики на её…
Учёные из Нидерландов выяснили, что вегетарианцы сложнее переживают…
Археологи обнаружили следы «движущихся» валунов рядом с отпечатками…
Снимок медведицы из Норильска вошел в ТОП-100 журнала Time за 2019…
Tesla получит $1,4 млрд на строительство завода в…
В Санкт-Петербурге открыли первый дилерский центр…
Социологи: Более 50% москвичей "слишком заняты" до Нового…
Михаил Грушевский распланировал будущее 4-летнего сына…
Мессенджер ToTok считают шпионской программой…
Белла Хадид без макияжа стала лицом коллекции нижнего…
Математик нашел "общее" между римскими императорами и современными…
Настя Ивлеева похвасталась украшенной белыми крысами новогодней…
Синоптики объяснили причину аномально теплой погоды в…
Роза Сябитова дала рекомендации по поиску мужа в Новый…
Жители Урала смогут видеть кольцеобразное солнечное…
Наталья Фатеева не общается с детьми и называет кота…
Иностранные эксперты назвали ряд преимуществ похудения для…
В Оренбурге пенсионер нашел потерянную инкассатором сумку с миллионом…
«Смерть в ее планы не входила»: Муж Екатерины Дуровой рассказал о неожиданном уходе…
Анастасию Волочкову в новогоднем наряде назвали…
«Надоело быть уставшей»: Валерия Ланская решилась на перемены из-за постоянной…
Просмотреть все новости