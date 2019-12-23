«Мы хорошо посмеялись»: Светлана Ходченкова прокомментировала слухи о романе с Семеном Слепаковым





В одном из недавних интервью Светлана Ходченкова призналась, что уже устала слушать о возможных отношениях с другими знаменитостями. Актриса отмечает, стоит двум известным людям вместе выйти в свет, как сразу появляются слухи об их романе или даже свадьбе. С Семеном Слепаковым ситуация была очень похожая. Знаменитости вместе провели одно мероприятие, а затем кадры и видео разлетелись по Сети. Тогда все и решили, что звезды состоят в отношениях.Светлана Ходченкова заявила, к таким слухам со временем она стала относится исключительно с юмором. Актриса поняла, иначе реагировать на очередную порцию «новостей» просто невозможно. Эту ситуацию звезда обсудила и с Семеном Слепаковым. Знаменитости хорошо посмеялись над такими слухами. По словам актрисы, подобные новости являются в высшей мере абсурдными.Если верить СМИ, отмечает Светлана Ходченкова, она постоянно беременна и только и делает, что рожает детей, а затем скрывает их от посторонних глаз. Именно поэтому знаменитость посоветовала поклонникам меньше читать слухи и домыслы в интернете.