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Tesla получит $1,4 млрд на строительство завода в…
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Tesla получит $1,4 млрд на строительство завода в Китае

Компания Tesla получит от китайских банков кредит на строительство нового завода возле Шанхая, Китай. Сумма займа составит 1,4 млрд долларов, эти деньги производитель сможет использовать как для завершения строительства, так и для финансирования других проектов на территории страны.

Об этом заявили сразу несколько авторитетных мировых изданий, среди них есть Reuters и Bloomberg. Сообщается, что официальное подтверждение появится в течение ближайшей недели. Согласно имеющейся информации, Tesla получит кредит сроком на 5 лет, его примерная сумма – 1,4 млрд долларов. Примечательно, что его можно будет использовать не только для завершения строительства большого завода вблизи Шанхая, но и для других проектов производителя, однако они должны реализовываться на территории Китая.

На этом объекте Tesla планирует собирать свои электрокары Tesla Model 3. Производитель заявил, что вся произведенная здесь продукция будет поставляться исключительно на китайский рынок, а цены на автомобили должны оказаться более низкими. В последствии завод должен расширить спектр выпускаемых моделей.

Напомним, в настоящий момент Tesla заканчивает строительство 4 крупных производств в разных государствах, все проекты находятся на разной стадии реализации: в двух штатах США - Невада и Буффало, а также в Шанхае и Берлине. Также сообщается, что готовится закладка еще одного завода в неназванной стране.

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Авто / Авторские новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:14

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