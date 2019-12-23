Снимок медведицы из Норильска вошел в ТОП-100 журнала Time за 2019 год





Кадр с белой медведицей, прогуливающейся по улицам Норильска, был сделан местным фотографом Ириной Яринской. На заднем плане можно заметить шокированных людей, которые позднее отмечали болезненные внешний вид и поведение дикого животного. Необычное изображение сначала заслужило публикации в Instagram-аккаунте, а затем и бумажной версии издания Time. Российская фотограф не ожидала успеха собственной работы, поскольку решила заснять "путешественницу" исключительно для себя.Позднее Яринская признавалась, пребывание в нескольких метрах от хищника было жутким, но стоящим опытом. Кроме того, кадр попал в ежегодный ТОП-100 лучших фотографий. Известно, что белую медведицу позднее отловили и поместили в зоопарк “Роев ручей” в Красноярске. Сейчас животное проходит курс реабилитации и даже получило собственную кличку - Марфа. Эксперты ранее предполагали, что хищника держали для будущей контрабандной продажи его шкуры или его самого, но злоумышленники побоялись ужесточения ответственности за не соблюдение закона и выпустили медведицу на свободу.