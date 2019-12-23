Светлана Лобода поразила поклонников вертикальным шпагатом

Недавно на своей странице в Instagram Светлана Лобода поделилась эффектной фотографией. Артистка решила продемонстрировать гибкость и выполнила вертикальный шпагат пребывая на огромных каблуках. Таким образом певица похвасталась тем, что платформа «Яндекс. Музыка» установила в центре Москвы инсталляции в парке искусств «Музеон» в честь выхода пластинки под «Sold out». Лобода призналась, что ей очень нравится арт-объект и призвала подписчиков не упустить возможность сфотографироваться на его фоне.Тем временем, подписчики стали активно восторгаться пластичностью певицы и её вокальными способностями. Некоторые подписчики посетовали, что живут далеко от Москвы и не смогут насладиться инсталляцией, однако поблагодарили артистку за предоставленные фото и видео.Также Светлана Лобода показала подписчикам фотографии, на которых позировала рядом с матерью, сестрой и старшей дочерью. Звездная семья побывала на передаче Максима Галкина «Сегодня вечером». Певица поблагодарила ведущего за хорошо проведённое время.