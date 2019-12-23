Социологи: Более 50% москвичей "слишком заняты" до Нового года





В ходе общенациональных опросов, сервис личных помощников WANT смог проанализировать ответы более 1500 жителей Москвы. Исследование касалось того, насколько москвичи способны спланировать собственный предновогодний график и могут ли оперативно решить нависающие проблемы. Респондентов попросили отнести себя к одной из четырех категорий людей, которые по-разному подготавливаются к зимним праздникам.К примеру, лишь 10% участников утвердительно описали себя, как индивидов, которые успевают сделать все дела до определенного срока и не испытывают нюансов с темпом жизни. Из них, в свою очередь, более 70% были заняты в сфере предпринимательской деятельности либо другими самостоятельными способами получения капитала.А вот 30% столичных горожан хотели бы больше времени проводить с родными и близкими, поскольку их не удовлетворяют плотный график либо слишком строгие рабочие условия, из-за которых они "не успевают жить". Больше всего (около 50%) составляли опрошенные, которые оказались совершенно неудовлетворенными "загруженностью" и невозможностью успеть закончить необходимые дела до Нового года.