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Эксперты перед Новым годом разобрались в плюсах и минусах живой и искусственной елок

Эксперты дали людям советы, которые помогут выбору между живой и искусственной елкой к Новому году. Специалисты назвали главные плюсы и минусы этих деревьев.
Эксперты перед Новым годом разобрались в плюсах и минусах живой и искусственной елок

К плюсам живой елки относится приятный аромат и привлекательный внешний вид дерева. Из минусов эксперты отмечают возможность реакции аллергиков. Люди, страдающие от поллиноза должны избегать контакта с этим представителем флоры. Еще один недостаток – это дороговизна и "одноразовость". Выбирать натуральную елку стоит в светлое время суток и только на специализированных рынках или в питомниках. Также крайне важно купить ее 25-27 декабря, так она сможет простоять до конца праздников. Эксперты советуют обратить внимание на нижние ветки – они должны быть направлены вверх.

Неоспоримый плюс искусственной елки – это экономия. Также она не будет осыпаться, что для многих людей является крайне важным. Минусом является возможное использование при производстве товара опасных для организма человека веществ. Эксперты советуют избегать изделия из веществ, вызывающих головную боль и отравление, а также способных снижать уровень тестостерона. При покупке искусственной елки стоит внимательно прочитать сертификацию качества, понюхать товар, а уже после приобретения оставить его на открытом балконе на несколько недель. Это позволит выветрить неприятный запах и опасные вещества.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:40

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