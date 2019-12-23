Дизайнер Хасан Каймак показал трёхмерную модель iPhone 12 Pro





После презентации нового iPhone 11 пользователи начали активно шутить на тему размножения камер в смартфонах компании Apple. Судя по всему, дизайнер Хасан Каймак вдохновился некоторыми артами и представил на своей страничке в сервисе YouTube трёхмерную модель будущего iPhone 12 Pro. На видео можно заметить, что основная камера смартфона может иметь сразу 6 датчиков изображения. Однако описание каждого отдельного модуля пока не комментируется.Предполагается, что в iPhone 12 Pro будет основной модуль, дополнительный, широкоугольная камера, времяпролетная камера ToF, макрокамера и телеобъектив. Говорят, новую линейку iPhone 12 представят четырьмя моделями с разными экранами, диагональ которых составит от 6,7 до 5,4 дюйма. Также стало известно, что смартфоны адаптируют под поддержку сети 5G. Разработчики компании положительно настроены на продажи нового аппарата. В 2020 году Apple планирует продать 100 миллионов единиц аппарата, что превысит общий оборот реализации iPhone 11 на 20%.