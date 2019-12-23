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Дизайнер Хасан Каймак показал трёхмерную модель iPhone 12 Pro

Дизайнер Хасан Каймак представил своё видение нового iPhone 12 Pro. Он поделился публикацией трёхмерной модели будущего смартфона. На данный момент предполагается, что устройство будет оснащено многофункциональной шестимодульной основной камерой.

После презентации нового iPhone 11 пользователи начали активно шутить на тему размножения камер в смартфонах компании Apple. Судя по всему, дизайнер Хасан Каймак вдохновился некоторыми артами и представил на своей страничке в сервисе YouTube трёхмерную модель будущего iPhone 12 Pro. На видео можно заметить, что основная камера смартфона может иметь сразу 6 датчиков изображения. Однако описание каждого отдельного модуля пока не комментируется.

Предполагается, что в iPhone 12 Pro будет основной модуль, дополнительный, широкоугольная камера, времяпролетная камера ToF, макрокамера и телеобъектив. Говорят, новую линейку iPhone 12 представят четырьмя моделями с разными экранами, диагональ которых составит от 6,7 до 5,4 дюйма. Также стало известно, что смартфоны адаптируют под поддержку сети 5G. Разработчики компании положительно настроены на продажи нового аппарата. В 2020 году Apple планирует продать 100 миллионов единиц аппарата, что превысит общий оборот реализации iPhone 11 на 20%.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:48

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