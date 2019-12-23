Томские радиофизики разработали "микроволновку" против обморожения





В Томском государственного университета Григория Дунаевского информируют об удачных результатах испытания устройства для лечения обморожений. Специалистам с помощью СВЧ-прибора удалось спасти пораженные руки и ноги пациента, которому грозила ампутация. 27-летний больной согласился на экспериментальные испытания, что это предотвратило его инвалидность и помогло восстановить здоровье. По словам радиофизиков, новый метод заключается в использовании слабого микроволнового поля, способного нагреть конечности на всю глубину без осложнений для испытуемого.Сначала функции обмороженных рук и ног нельзя было возобновить одновременно из-за неоднородного излучения в микроволновой камере, поэтому было принято решение об оснащении устройства вращающимися переизлучателями. Они смогли разрушить стационарные неоднородности поля, обеспечивая эффективную помощь при низких температурах."При обморожениях в венах возникают микротромбозы, а естественного кровотока нет. У нас же согревание происходит на всей поверхности, и кровоток восстанавливается без нарушений, которые приводят к некрозу», — сообщил ведущий автор исследования Евгений Гаврилин. Массовое производство подобных "микроволновок" должно начаться после соответствующей сертификации, которая может занять несколько лет.