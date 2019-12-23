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Камерофон Vivo X30 попал в Книгу рекордов Гиннеса всего за неделю продаж

Камерофон Vivo X30 очень быстро попал в Книгу рекордов Гиннеса. Все это произошло всего за неделю продаж устройства, ведь данная модель является новинкой и лишь начинает завоевывать репутацию среди обычных покупателей.
Камерофон Vivo X30 попал в Книгу рекордов Гиннеса всего за неделю продаж

Несмотря на это, Книга рекордов Гиннеса уже успела включить камерофон Vivo X30 в свою базу данных. В ней данное устройство находится за максимальное количество пользователей, сделавших фотографию в одном месте с помощью одной модели смартфона. Такой необычной рекорд был поставлен недалеко от круизного лайнера Гуанчжоу, Китай, который находится в одном из портов. Всего подобный снимок в режиме телеобъектива сделали почти 550 человек.

Попадание смартфона Vivo X30 в Книгу рекордов Гиннеса именно из-за камеры эксперты называют успехом, ведь производитель позиционирует эту модель как камерофон. Устройство располагает основным датчиком, состоящим из 4 кристаллов: 64, 32, 8 и 13 МП. Последний является перископным и отвечает за 60-кратный цифровой зум гаджета. Также модель делает насыщенные цветом кадры и может похвастаться электронной стабилизацией изображения, получившей от критиков хорошие отзывы.

Еще одна особенность Vivo X30 – это наличие специального режима для съемки Луны, он называется Super Moon Mode. В основе камерофона лежит процессор Exynos 980. Также устройство может похвастаться батареей на 4350 мАч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 33 Вт.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:23

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