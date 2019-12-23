Камерофон Vivo X30 попал в Книгу рекордов Гиннеса всего за неделю продаж
Камерофон Vivo X30 очень быстро попал в Книгу рекордов Гиннеса. Все это произошло всего за неделю продаж устройства, ведь данная модель является новинкой и лишь начинает завоевывать репутацию среди обычных покупателей.
Несмотря на это, Книга рекордов Гиннеса уже успела включить камерофон Vivo X30 в свою базу данных. В ней данное устройство находится за максимальное количество пользователей, сделавших фотографию в одном месте с помощью одной модели смартфона. Такой необычной рекорд был поставлен недалеко от круизного лайнера Гуанчжоу, Китай, который находится в одном из портов. Всего подобный снимок в режиме телеобъектива сделали почти 550 человек.
Попадание смартфона Vivo X30 в Книгу рекордов Гиннеса именно из-за камеры эксперты называют успехом, ведь производитель позиционирует эту модель как камерофон. Устройство располагает основным датчиком, состоящим из 4 кристаллов: 64, 32, 8 и 13 МП. Последний является перископным и отвечает за 60-кратный цифровой зум гаджета. Также модель делает насыщенные цветом кадры и может похвастаться электронной стабилизацией изображения, получившей от критиков хорошие отзывы.
Еще одна особенность Vivo X30 – это наличие специального режима для съемки Луны, он называется Super Moon Mode. В основе камерофона лежит процессор Exynos 980. Также устройство может похвастаться батареей на 4350 мАч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 33 Вт.
Несмотря на это, Книга рекордов Гиннеса уже успела включить камерофон Vivo X30 в свою базу данных. В ней данное устройство находится за максимальное количество пользователей, сделавших фотографию в одном месте с помощью одной модели смартфона. Такой необычной рекорд был поставлен недалеко от круизного лайнера Гуанчжоу, Китай, который находится в одном из портов. Всего подобный снимок в режиме телеобъектива сделали почти 550 человек.
Попадание смартфона Vivo X30 в Книгу рекордов Гиннеса именно из-за камеры эксперты называют успехом, ведь производитель позиционирует эту модель как камерофон. Устройство располагает основным датчиком, состоящим из 4 кристаллов: 64, 32, 8 и 13 МП. Последний является перископным и отвечает за 60-кратный цифровой зум гаджета. Также модель делает насыщенные цветом кадры и может похвастаться электронной стабилизацией изображения, получившей от критиков хорошие отзывы.
Еще одна особенность Vivo X30 – это наличие специального режима для съемки Луны, он называется Super Moon Mode. В основе камерофона лежит процессор Exynos 980. Также устройство может похвастаться батареей на 4350 мАч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 33 Вт.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:23