Николай Валуев считает Иосифа Сталина величайшим главой державы
Бывший профессиональный боксёр, ныне избранник от "Единой России" Николай Валуев выразил личное мнение о маршале Советского Союза Сталине. Политик считает Иосифа Виссарионовича величайшим главой державы.
"Сталина считаю величайшим главой нашей державы, оставившим собственный отпечаток в историю страны", - сообщил народный депутат.
Очередной спор об исторических деяниях Джугашвили запылал в спортивном кругу после того, как на него "накинулся" знаменитый российский телеведущий Дмитрий Губерниев, заявивший в радиоинтервью Sports.ru, что известный революционер во время войны "струсил и даже никуда не высовывался".
Не так давно о Сталине высказывался полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров. Участник Чемпионата мира утверждает, что Сталин ушел, оставив огромный след в мировой истории.
"Сталина считаю величайшим главой нашей державы, оставившим собственный отпечаток в историю страны", - сообщил народный депутат.
Очередной спор об исторических деяниях Джугашвили запылал в спортивном кругу после того, как на него "накинулся" знаменитый российский телеведущий Дмитрий Губерниев, заявивший в радиоинтервью Sports.ru, что известный революционер во время войны "струсил и даже никуда не высовывался".
Не так давно о Сталине высказывался полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров. Участник Чемпионата мира утверждает, что Сталин ушел, оставив огромный след в мировой истории.
Политика
Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 20:16