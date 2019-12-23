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Николай Валуев считает Иосифа Сталина величайшим главой державы

Бывший профессиональный боксёр, ныне избранник от "Единой России" Николай Валуев выразил личное мнение о маршале Советского Союза Сталине. Политик считает Иосифа Виссарионовича величайшим главой державы.
Николай Валуев считает Иосифа Сталина величайшим главой державы

"Сталина считаю величайшим главой нашей державы, оставившим собственный отпечаток в историю страны", - сообщил народный депутат.

Очередной спор об исторических деяниях Джугашвили запылал в спортивном кругу после того, как на него "накинулся" знаменитый российский телеведущий Дмитрий Губерниев, заявивший в радиоинтервью Sports.ru, что известный революционер во время войны "струсил и даже никуда не высовывался".

Не так давно о Сталине высказывался полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров. Участник Чемпионата мира утверждает, что Сталин ушел, оставив огромный след в мировой истории.

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Политика
Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 20:16

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