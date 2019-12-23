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Синоптики объяснили причину аномально теплой погоды в России

Отечественные синоптики объяснили причину аномально теплой погоды. В декабре на территорию России вторгся мощный атлантический циклон, несущий в себе теплый воздух, что и привело к повышению температуры в западной части страны.

Синоптики отмечают, что текущая аномально теплая погода является исключением из правила, поэтому не стоит думать, что во всем виновато именно глобального потепления или другие перемены в природе. По словам специалистов, изначально этот атлантический циклон прошелся по территории Европы и спровоцировал там сильные вихри, однако, дойдя до России, значительно потерял свою силу. Именно поэтому в РФ наблюдается только теплый воздух, сказавшийся на температуре.

На западе России люди уже успели почувствовать значительное потепление, выражающееся в снижении порывов ветра и постоянных дождях. Последние, отмечают синоптики, выше линии Архангельск-Пермь начинают сменяться снегом. Жители Москвы также столкнулись с сильным поднятием стрелок термометров. Средняя температура в регионе поднялась на отметку до 4 градусов, а днем воздух нередко прогревается и до 7-8 градусов.

В настоящий момент синоптики не ожидают больших перемен в погоде, и поэтому на новогодние праздники люди должны рассчитывать на похожий температурный режим. Также нельзя исключать, что в новогоднюю ночь за окном россияне смогут увидеть не снег, а дождь.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:11

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