Синоптики объяснили причину аномально теплой погоды в России





Синоптики отмечают, что текущая аномально теплая погода является исключением из правила, поэтому не стоит думать, что во всем виновато именно глобального потепления или другие перемены в природе. По словам специалистов, изначально этот атлантический циклон прошелся по территории Европы и спровоцировал там сильные вихри, однако, дойдя до России, значительно потерял свою силу. Именно поэтому в РФ наблюдается только теплый воздух, сказавшийся на температуре.На западе России люди уже успели почувствовать значительное потепление, выражающееся в снижении порывов ветра и постоянных дождях. Последние, отмечают синоптики, выше линии Архангельск-Пермь начинают сменяться снегом. Жители Москвы также столкнулись с сильным поднятием стрелок термометров. Средняя температура в регионе поднялась на отметку до 4 градусов, а днем воздух нередко прогревается и до 7-8 градусов.В настоящий момент синоптики не ожидают больших перемен в погоде, и поэтому на новогодние праздники люди должны рассчитывать на похожий температурный режим. Также нельзя исключать, что в новогоднюю ночь за окном россияне смогут увидеть не снег, а дождь.