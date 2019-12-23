Роза Сябитова дала рекомендации по поиску мужа в Новый год





Роза Сябитова сообщила поклонницам о лучшем времени для поиска молодого жениха. По мнению телеведущей, новогодняя ночь является отличным поводом для одиноких россиянок познакомиться с кем-то новым. Сваха заверяет, время, проведенное с 31 декабря на 1 января, - определит характер интимной жизни того или иного человека. Одним из наиболее безопасных мест для подобного подхода она называет главную городскую площадь, где часто происходят массовые мероприятия при скоплении людей.Сябитова говорит, что хорошее настроение способствует романтическому настрою, поэтому народные гулянья с шампанским и фейерверками помогут скромным девушкам найти свою вторую половинку. Немного необычной оказалась рекомендация отправиться на празднование без подруг, поскольку это "создает конкуренцию". Наконец, телезвезда сообщает о важности тщательного выбора, так как общение с неподходящим мужчиной может отбить желание заводить отношения в эту "сказочную ночь".