Учёные из Нидерландов выяснили, что вегетарианцы сложнее переживают похмелье





Недавно эксперты решили обратить внимание на содержание питательных веществ в продуктах, ускоряющих переработку алкоголя, выводя его из организма. Специалисты установили, люди, которые используют в рационе мясо, получают больше цинка и ниацина (витамин B3), чем вегетарианцы. Учёные пришли к выводу, что эти микроэлементы улучшают нейтрализацию этанола и ацетальдегида. Таким образом, можно подтвердить факт влияния рациона питания на степень похмелья.Учёные провели эксперимент среди людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые должны были выпить много алкоголя. Утром у них устанавливали степень похмелья по 10-балльной шкале. В результате эксперты выяснили, что граждане, которые ограничивают или не употребляют мясо в рационе, в итоге страдают тяжелой степенью похмелья. Облегчить состояние на утро легче всего микроэлементами, которые присутствуют в продуктах животного происхождения. Однако специалисты предостерегают, лучшим способом избежать похмелья является отказ или ограничение употребления алкоголя.