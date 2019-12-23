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Жители Урала смогут видеть кольцеобразное солнечное затмение

Жители Урала 26 декабря смогут стать свидетелями красивого астрономического события. В этой части России можно будет увидеть кольцеобразное солнечное затмение, а спустя несколько дней – Луну и часть Венеры.
Жители Урала смогут видеть кольцеобразное солнечное затмение

26 декабря с 9:34 по 10:00 жители Урала должны быть крайне внимательными. В этот момент близко к горизонту можно увидеть, как часть Солнца закроет Луна. Спутник Земли прикроет собой лишь 15% видимой части светила, и небесные тела будут находится в таком положении крайне недолго. Такое событие происходит всего один-два раза в год, однако жителям России редко выпадает возможность стать его свидетелями. Следующее кольцеобразное затмение Солнца произойдет лишь в июне 2020 года.

Также на Урале можно будет наблюдать еще одно астрономическое событие. 28 и 29 декабря в юго-западной части неба местные жители смогут увидеть красивый вид сразу после захода Солнца. Часть Луны и Венеры станут заметны невооруженным глазом, при этом планета должна сильно выделяться на фоне спутника Земли, поэтому ее можно будет хорошо рассмотреть.

Специалисты советуют смотреть на такие космические события, используя солнцезащитные очки, так как глаза могут испытать в такой ситуации сильный стресс, чего лучше избежать.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:51

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