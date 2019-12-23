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Археологи обнаружили следы «движущихся» валунов рядом с отпечатками динозавров

В загадочной Долине Смерти, известной благодаря своим «движущимся» валунам, обнаружили древнюю плиту с бороздами. Она предоставила археологам ценные данные о климате в Юрском периоде из-за следов камней рядом с отпечатками динозавров.

Валуны, которые движутся через пустыню в Долине Смерти давно озадачивали и интересовали ученых. Теперь исследователи определили следы этих "скользящих камней" на скальной плите, которая также сохранила следы динозавров. Некоторые из отпечатков на артефакте позволили исследователям предположить, что валуны когда-то "проползли" по поверхности. Что касается рептилий, то их следы принадлежали видам Anchisaurus, раннему предку огромных зауроподов, появившихся в конце Юрского периода.

Несмотря на то, что находки пребывали в этом регионе более 200 миллионов лет при влажном тропическом климате, они могли испытать временный период охлаждения после взрывных извержений вулканов. Эта теория имеет веские аргументы, так как давняя загадка того, что приводит камни в движение - была раскрыта в 2014 году. Ученые сообщили, конденсат на валунах образовывал тонкие слои льда, которые позволяли ветрам "толкать" камни по дну высохшего озера, оставляя борозды. Факт того, что Долина Смерти пережила короткий период понижения температуры, дает археологам ценные данные о древнем климате.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:34

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