Максим Галкин показал, как его сын готовится к школе
Знаменитый комик Максим Галкин продемонстрировал в Stories своего Instagram-аккаунте, как его сын Гарри учиться писать и решает элементарные примеры. Артист очень удивился, увидев, что наследник очень красиво выводит буквы.
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже шесть лет, и родители намерены в следующем году отправить их в школу. Двойняшки Лиза и Гарри активно готовятся стать первоклассниками, много занимаются и делают успехи в письме и математике. Один из таких моментов юморист снял на камеру: сын звездной четы, сидя за столом, показал отцу свои достижения. Мальчик продемонстрировал аккуратно выведенные в тетради буквы и много решенных математических примеров, чем заслужил похвалу.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева отыграли свадьбу в 2011 году, а в 2017-м супружеская пара совершила обряд венчания. В сентябре 2013 года суррогатная мать родила знаменитой чете двойню.
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже шесть лет, и родители намерены в следующем году отправить их в школу. Двойняшки Лиза и Гарри активно готовятся стать первоклассниками, много занимаются и делают успехи в письме и математике. Один из таких моментов юморист снял на камеру: сын звездной четы, сидя за столом, показал отцу свои достижения. Мальчик продемонстрировал аккуратно выведенные в тетради буквы и много решенных математических примеров, чем заслужил похвалу.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева отыграли свадьбу в 2011 году, а в 2017-м супружеская пара совершила обряд венчания. В сентябре 2013 года суррогатная мать родила знаменитой чете двойню.