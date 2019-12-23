В Оренбурге пенсионер нашел потерянную инкассатором сумку с миллионом рублей
В Оренбурге произошла необычная ситуация, которая, благодаря порядочности, закончилась хорошо. Инкассатор потерял сумку с миллионом рублей, в последствии ее нашел 72-летний пенсионер и отнес в отделение полиции.
Все началось с того, что работник инкассаторской службы забирал деньги для перевозки их в другое место. Одну из сумок, в которой находился ровно миллион рублей, он случайно забыл на крыше автомобиля. Вернувшись к транспортному средству, инкассатор не обнаружил баул с деньгами и сразу отправился в полицию. Там он рассказал свою историю и заявил, что, возможно, произошло ограбление.
На самом деле оказалось, сумку с миллионом рублей нашел обычный пенсионер из Оренбурга. По словам 72-летнего мужчины, он заметил ее прямо на проезжей части и подошел посмотреть, что в ней находится. Как только россиянин увидел, что там много денег – сразу понял, она принадлежит инкассатору. Пенсионер не поддался соблазну присвоить себе значительную сумму и принял решение незамедлительно отнести находку в ближайшее отделение полиции.
Узнав об этом, инкассатор был крайне рад и поблагодарил россиянина за его моральные принципы. В полиция сообщили, все деньги, находившиеся в сумке, оказались на месте.
Все началось с того, что работник инкассаторской службы забирал деньги для перевозки их в другое место. Одну из сумок, в которой находился ровно миллион рублей, он случайно забыл на крыше автомобиля. Вернувшись к транспортному средству, инкассатор не обнаружил баул с деньгами и сразу отправился в полицию. Там он рассказал свою историю и заявил, что, возможно, произошло ограбление.
На самом деле оказалось, сумку с миллионом рублей нашел обычный пенсионер из Оренбурга. По словам 72-летнего мужчины, он заметил ее прямо на проезжей части и подошел посмотреть, что в ней находится. Как только россиянин увидел, что там много денег – сразу понял, она принадлежит инкассатору. Пенсионер не поддался соблазну присвоить себе значительную сумму и принял решение незамедлительно отнести находку в ближайшее отделение полиции.
Узнав об этом, инкассатор был крайне рад и поблагодарил россиянина за его моральные принципы. В полиция сообщили, все деньги, находившиеся в сумке, оказались на месте.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:30