В Оренбурге пенсионер нашел потерянную инкассатором сумку с миллионом рублей





Все началось с того, что работник инкассаторской службы забирал деньги для перевозки их в другое место. Одну из сумок, в которой находился ровно миллион рублей, он случайно забыл на крыше автомобиля. Вернувшись к транспортному средству, инкассатор не обнаружил баул с деньгами и сразу отправился в полицию. Там он рассказал свою историю и заявил, что, возможно, произошло ограбление.На самом деле оказалось, сумку с миллионом рублей нашел обычный пенсионер из Оренбурга. По словам 72-летнего мужчины, он заметил ее прямо на проезжей части и подошел посмотреть, что в ней находится. Как только россиянин увидел, что там много денег – сразу понял, она принадлежит инкассатору. Пенсионер не поддался соблазну присвоить себе значительную сумму и принял решение незамедлительно отнести находку в ближайшее отделение полиции.Узнав об этом, инкассатор был крайне рад и поблагодарил россиянина за его моральные принципы. В полиция сообщили, все деньги, находившиеся в сумке, оказались на месте.