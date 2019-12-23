В Санкт-Петербурге открыли первый дилерский центр Opel





Холдинг «Евросиб» предоставил клиентам в России возможность приобрести несколько моделей от компании Opel. Для многих автолюбителей открытие первого автосалона в Санкт-Петербурге стало неожиданностью, поскольку немецкий бренд почти четыре года не появлялся на отечественном рынке. Теперь пресс-служба группы компаний сообщает об официальном начале работы дилерского центра площадью в 750 кв. м. Здесь будут представлены новейшие серии фирменных автомобилей помимо подержанных экземпляров от вышеуказанного производителя.Новое представительство Opel имеет станцию техобслуживания, которая выполняет целый спектр услуг по ремонту и покраске с пропускной способностью в 20 автомобилей ежедневно. Что касается представленных машин, то покупатели смогут приобрести кроссовер Grandland X и микроавтобус Zafira Life. А вот с наступлением весны каталог расширится третьим предложением в виде фургона Vivaro. Завлекать потенциальных клиентов также собираются с помощью специальных условий по программам трейд-ин. Планы корпорации на 2020 год включают в себя расширение влияния на рынке России с помощью увеличения числа дилерских центров в два раза.